MLS : un futur «Clasico» pour ouvrir le tournoi

La Major League Soccer (MLS) présentera en ouverture du tournoi «La MLS est de retour» un duel lourd de sens entre l’Inter Miami CF et l’Orlando City SC, en Floride de surcroît, mercredi.

À l’image du El Trafico de Los Angeles ou du derby de la 401 entre l’Impact de Montréal et le Toronto FC, les batailles territoriales sont toujours garantes de succès au soccer. Ici, c’est plutôt une rivalité naissante qui se déroulera sous les yeux des partisans de ballon rond, puisque Miami n’en est qu’à ses premiers pas en MLS.

«Nous n’avons jamais joué contre ce rival. C’est nouveau pour nous, a mentionné au site de la MLS le défenseur de l’Inter Miami Nicolas Figal, vendredi. Nous avons envie d’aller chercher la victoire au premier match avec l’espoir de connaître un bon tournoi et de gagner la coupe. C’est toujours bien d’avoir une rivalité, dans ce cas avec Orlando. Si un jour ça devient un “Clasico”, nous l’accueillerons à bras ouverts.»

L’Inter Miami CF, qui a fait ses débuts dans le circuit Garber cette année, a perdu ses deux premiers matchs de la saison, en mars. Le premier duel attendu face à Orlando devait se dérouler le 10 juillet. C’est finalement deux jours plus tôt que les deux clubs s’affronteront, soit le mercredi 8 juillet, mais sans partisans.

«Il n’y aura pas d’amateurs dans le stade, mais nous savons que nos partisans nous regarderons à la télévision, a indiqué le milieu de terrain de l’Inter Miami Will Trapp. Nous savons qu’ils accordent une grande importance à ce match en particulier, et encore plus du fait qu’il y ait un trophée en jeu.»

Orlando n’a fait guère mieux que Miami en début d’année, arrachant un match nul au Real Salt Lake en ouverture, puis concédant la victoire aux Rapids du Colorado.

Le tournoi «La MLS est de retour» sera disputé dans la «bulle» du Walt Disney World d’Orlando.

La chaîne TVA Sports diffusera la rencontre de mercredi à 20 h.