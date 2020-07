MLS: au tour de Nashville d'être aux prises une éclosion de cas?

Le Nashville SC serait aux prises avec une éclosion de cas de COVID-19 et le problème pourrait nuire à sa participation au tournoi «La MLS est de retour».

Déjà, la Major League Soccer a annoncé lundi le désistement du FC Dallas, qui compte 11 personnes aux prises avec le coronavirus. Du côté de la formation du Tennessee, il y aurait cinq joueurs déclarés positifs et trois autres le seraient également, même si une confirmation doit être faite à leur sujet, d’après le site The Athletic.

Le Nashville SC devait se rendre à Orlando, lieu de la compétition, mercredi passé. À cause d’un résultat s’étant avéré faussement positif, il est arrivé à destination deux jours plus tard. Une fois sur les lieux, un joueur a reçu un verdict défavorable à la COVID-19 et quatre autres ont subi le même sort pendant le weekend. Lundi, les trois athlètes en attente d’une confirmation de leur diagnostic ont reçu un résultat positif.

Toujours selon The Athletic, s’ils ont bel et bien le coronavirus, cela laissera leur club avec 22 joueurs disponibles. Celui-ci ne s’est pas entraîné depuis une semaine et doit affronter le Fire de Chicago, mercredi. Certains s’attendent à un report du match.

La chaîne TVA Sports diffusera plusieurs rencontres du tournoi, à commencer par celles de mercredi soir.