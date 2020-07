Perquisitions à Laval et Rosemère: des entreprises fraudées de centaines de milliers de dollars

Des individus qui auraient réussi à infiltrer des boîtes courriels d’entreprises pour ensuite frauder les compagnies de plusieurs centaines de milliers de dollars étaient visés par une importante opération policière, mardi, sur la couronne nord de Montréal.

Quatre perquisitions étaient en cours en fin d’avant-midi dans trois résidences de Laval, ainsi qu’un commerce de Rosemère.

Selon les autorités, plusieurs personnes pouvant être impliqués dans le stratagème frauduleux ont été interpellées.

«Plus précisément, entre le 12 mai et le 4 juin 2020, les suspects auraient réussi à s’infiltrer dans des boîtes courriel de commerçants et à détourner des paiements, par le biais de messages frauduleux, vers de nouveaux comptes», a fait savoir la Sûreté du Québec (SQ) dans un communiqué.

«Nous incitons les commerçants à vérifier et renforcer au besoin leur système de sécurité informatique et à convenir de plus d’une vérification avec leurs clients, idéalement verbalement, lorsqu’il s’agit d’effectuer un changement de compte, ou un virement pour un paiement», a ajouté la SQ.

L’opération était menée par les enquêteurs des crimes majeurs de la SQ, en collaboration avec les policiers de Mascouche et de Terrebonne.