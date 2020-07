Pouvez-vous m’aider?

Je suis une lectrice assidue de votre Courrier depuis l’an dernier, quand je me suis abonnée au Journal pour meubler mes longues heures de solitude. Je suis une personne d’un certain âge qui vit seule avec peu de visite depuis mon veuvage. C’est en parlant de mon problème qu’une amie m’a dit que vous aviez déjà abordé le sujet il y a quelques années, mais qu’elle n’avait pas cru bon prendre note des conseils donnés. Je souffre du syndrome des jambes sans repos et j’aimerais connaître les solutions proposées.

M-T. B.

Deux solutions m’avaient alors été proposées par des lectrices ayant vécu ce problème. La première consistait à glisser un pain de savon sous les draps et de reposer ses jambes par-dessus. La seconde était la prise d’un médicament appelé Mirapex, obtenu en pharmacie sans ordonnance à l’époque.