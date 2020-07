Royaume-Uni: un plan à 3 milliards de livres pour verdir l'économie

LONDRES | Le Chancelier de l’Echiquier Rishi Sunak prévoit d’annoncer mercredi un vaste plan de relance post-coronavirus qui doit comprendre 3 milliards de livres (5 milliards $) dédiés à des emplois «verts» pour «redynamiser l’emploi et protéger l’environnement».

Deux milliards seront affectés à la rénovation et une meilleure isolation du parc immobilier privé, et plus d’un milliard aux bâtiments du secteur public, notamment les écoles, les hôpitaux, et les logements sociaux, précise un communiqué du Trésor britannique mardi.

Ce plan prévoit «la création de milliers d’emplois dans des secteurs tels que la construction» pour rendre le pays «plus vert et l’aider à atteindre ses objectifs de neutralité carbone en 2050», précise le communiqué.

Le gouvernement britannique table sur la rénovation de «centaines de milliers de logements» grâce à des subventions de 5 000 livres par logement - 10 000 pour les familles à bas revenus - «pour améliorer l’efficience énergétique des logements».

Le gouvernement du conservateur Boris Johnson prévoit la création de quelque «5 000 emplois verts» au maximum, sur une enveloppe de 40 millions de livres pour «soutenir des projets d’ONG environnementales et d’autorités locales destinés à embellir les paysages britanniques, notamment en plantant des arbres, nettoyant les rivières et créant de nouveaux espaces verts», détaille le communiqué.

Le plan de relance que doit présenter M. Sunak comprend également 111 millions de livres pour inciter les entreprises à offrir des stages aux jeunes: elles recevront 1 000 livres par stagiaire qui «a accès à une formation de qualité».