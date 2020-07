Six parties par jour au retour de la LNH

La Ligue nationale de hockey (LNH) aurait prévu que trois matchs par ville seront disputés chaque jour lorsque l’action reprendra cet été.

Selon le journaliste du réseau TSN Bob McKenzie, les rencontres seront disputées à 12h, à 16h et à 20h, heure locale. Pour l’instant, les «villes-bulles» choisies par le circuit Bettman sembleraient être Edmonton et Toronto, qui n’utilisent pas le même fuseau horaire. Au Québec, les amateurs peuvent s’attendre à des matchs à 14h, à 18h et à 22h, heure normale de l’Est.

McKenzie croit que l’horaire pourrait être quelque peu modifié pour accommoder la télévision, mais que tous les matchs de la journée seraient disputés dans une fenêtre de 15 heures.

Les huit équipes qui ont obtenu un laissez-passer pour la ronde des 16 joueraient toujours à 18h. Ces rencontres permettront de déterminer les têtes de séries dans chaque association.

Selon l’entente de la LNH acceptée par les joueurs lundi – mais qui doit toujours être approuvée par le bureau des gouverneurs – les camps d’entraînement débuteront le 13 juillet, et les équipes voyageront vers les «villes-bulles» le 26 juillet. La ronde qualificative s’amorcera quant à elle le 1er août.