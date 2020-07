Tanev se sent en sécurité

Alors que les joueurs de la LNH convergent tous vers les installations de leurs équipes respectives, où s’ouvriront officiellement les camps d’entraînement lundi, la MLS est aux prises avec une inquiétante vague de joueurs déclarés positifs à la COVID-19.

Par conséquent, le FC Dallas a déclaré forfait et Carlos Vela, le meilleur marqueur du circuit, a décidé de faire l’impasse sur le retour à la compétition, imité par cinq joueurs des Whitecaps de Vancouver. Des matchs ont même déjà été reportés.

Invité à se prononcer sur le plan de relance annoncé lundi soir par la LNH, Christopher Tanev, des Canucks de Vancouver, n’a pas paru inquiété outre mesure.

« Tout change tellement rapidement que, oui, il se pourrait qu’il y ait plusieurs cas au sein d’une même équipe. Souhaitons que personne ne soit infecté lorsque nous nous dirigerons vers les villes hôtesses », a indiqué le défenseur des Canucks.

« Techniquement, une fois que nous serons dans la bulle, si tout le monde respecte les règlements, nous devrions être en sécurité », a-t-il ajouté.

Vite sur la gâchette

Il faut dire que la MLS a peut-être été un peu vite sur la gâchette en désignant les installations de Disney, à Orlando, comme terre d’accueil de la reprise de ses activités.

Depuis cette annonce, une explosion du nombre de cas de COVID-19 a frappé cet État du sud de plein fouet. Un record de 11 458 nouvelles infections a d’ailleurs été rapporté samedi.

Le Canada, un bon choix

Du côté de la LNH, on a attendu le plus longtemps possible. D’ailleurs, les choix d’Edmonton et de Toronto comme villes hôtesses, bien qu’étant les deux dernières en lice, n’ont toujours pas été confirmés. Ainsi, le circuit Bettman se laisse une porte ouverte au cas où une recrudescence des cas serait notée dans ces deux villes canadiennes.

« C’est une décision intelligente d’avoir choisi ces deux villes. Pour l’instant, ces deux endroits semblent avoir réussi à contenir le virus », a fait valoir le défenseur de 30 ans.

De la façon que la pandémie est gérée aux États-Unis, c’est loin d’être rassurant pour les athlètes professionnels, que ce soit au baseball, au basketball ou au soccer. D’ailleurs, Tanev ne doit pas être le seul à être soulagé que le tournoi éliminatoire de la LNH se tienne au nord de la frontière.