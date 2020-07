Trump, ses accointances douteuses et... Montréal

Plusieurs commentateurs ont noté que Donald Trump utilisait un vocabulaire qui ressemble à celui d’un chef mafieux. Le New York Times écrit que Trump parle souvent comme un personnage du film de gangsters «Goodfellas de Martin Scorsese mettant en vedette Robert de Niro.

Le magazine The Atlantic estime que Trump a l’état d’esprit, la mentalité d’un chef mafieux: «Dans ses déclarations, Trump fait preuve de mépris pour la règle de droit et honore les criminels qui refusent de coopérer avec les forces de l’ordre. Il ne fait rien de moins que d'élever l'idéologie des gangsters au rang de principe suprême.»

Trump a acquis sa mentalité et ses expressions mafieuses du répugnant avocat new-yorkais Roy Cohn, qui a été un proche collaborateur du sénateur Joseph McCarthy dans sa «chasse aux sorcières» communistes des années 50.

C’est de là que vient l’expression Witch hunt que Trump répète à n’en plus finir au sujet de toutes allégations proférées contre lui. Ami, mentor et conseiller juridique de Trump, Roy Cohn représentait aussi des chefs mafieux new-yorkais dont Carmine Galante.

Galante s’était établi à Montréal au début des années 50 pour prendre le contrôle du clan mafieux des Cotroni et de leur profitable implication dans le trafic international de stupéfiants avec des bandits corses. C’est le début de la fameuse French connection. Expulsé du Canada, Galante a finalement été assassiné en 1979 alors qu’il était assis dans un restaurant italien de Brooklyn, cigare au bec. Roy Cohn a assisté à ses funérailles.

L’archidiocèse de New York avait refusé que la cérémonie se déroule dans une église, vu les antécédents criminels du personnage. L’Archevêché de Montréal est beaucoup plus avenant envers les mafieux assassinés qui ont sont tous accueillis dans des églises pour des cérémonies religieuses avant d’aller en enfer. Trump a aussi entretenu des liens avec des mafieux dans le domaine de la construction de New York et ensuite lors de ses tentatives infructueuses de s’installer dans le secteur des Casinos à Atlantic City.

L’ami de longue date et chaud partisan de Trump, le promoteur de boxe Don King, aussi louche que célèbre, a prononcé un discours à ses côtés durant la campagne présidentielle de 2016. On l’a aussi vu avec lui à Mar-a-Lago, le club privé-résidence de Trump en Floride.

Les relations entre Don King et le crime organisé ont fait l’objet de nombreuses enquêtes au cours des décennies notamment en rapport avec deux assassinats. Interrogé par une commission du Sénat américain en 1992, sur ses liens avec la mafia, King a refusé de répondre en invoquant le 5e amendement à la constitution qui protège contre l’auto-incrimination.

Ce qui nous ramène à Montréal et à son milieu interlope. En octobre 1985, l’avocat et militant libéral Frank Shoofey est abattu de cinq balles. Il était l'avocat des frères Hilton. Shoofey s’était opposé à ce que ses clients signent un contrat avec Don King. Ce dernier avait convaincu Frank Cotroni, parrain de la mafia montréalaise, de lui céder l'exclusivité des Hilton. Don King a été soupçonné d’avoir commandité le meurtre. Le crime n’a jamais été résolu.

Ah, j’oubliais, une autre malheureuse coïncidence relie Trump au monde louche montréalais. Il a été étudiant à la New York Militairy Academy comme Tony Accurso: «Ça ne veut pas dire que parce qu’on est allés à la même école on pense pareil», a-t-il blagué en s’adressant au jury à son procès de 2017.

Accurso affirme n'avoir jamais été en affaires avec la mafia ni lui avoir payé un «pizzo». Dans une conversation enregistrée par la police, l'entrepreneur appelait le fils du parrain, Nick Rizzuto «mon ami» Accurso a reconnu devant la commission Charbonneau que le «parrain» Vito Rizzuto fréquentait son restaurant l’Onyx à Laval.