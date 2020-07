Un cocktail toxique

Sur la planète, la COVID-19 est en remontée. Chez nos voisins du sud, c’est la catastrophe. Au Québec, l’épicentre du virus au pays, on s’attend à voir les cas augmenter.

Le cocktail toxique était prévisible : été, alcool, déconfinement, distanciation non tenue, beaucoup plus de contacts, refus de nombreux Québécois de porter le masque.

Depuis des semaines, le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, répète qu’il est « inquiet ». Que si trop de Québécois ne suivent pas les consignes, il pourrait devoir reconfiner.

Désolée, mais les récalcitrants visés par son mantra s’en balancent. À force d’être répété sans conséquences réelles, ils ne l’entendent même plus. C’est pourquoi l’heure n’est pas à l’« inquiétude », mais à l’action.

Un premier pas a été fait par le gouvernement Legault avec l’obligation du masque dans les transports en commun pour la mi-juillet. Le deuxième – l’imposer à travers le Québec dans les lieux publics fermés, dont les commerces – ne se fait toujours pas.

Enfin !

Les éclosions dans certains bars risquent pourtant d’être le canari dans la mine. Bien ailleurs dans la communauté, des experts s’attendent en effet à une propagation accrue du virus.

C’est pourquoi, redisons-le, le port du masque doit être obligatoire dans les lieux publics fermés. Sans quoi, les gens à la santé le moindrement fragile – c’est beaucoup de monde – seront incapables d’y aller sans risquer de mettre leur santé en danger, et possiblement même leur vie.

Voilà qu’enfin, Valérie Plante, mairesse de Montréal, annonçait hier l’imposition du masque dans les lieux publics clos dès le 27 juillet. Avec raison, elle note qu’« un retour en arrière serait un désastre pour des vies humaines et pour notre économie ».

Ottawa et Toronto imposent elles-mêmes le masque dans les lieux publics fermés. Au gouvernement et à la santé publique nationale, on cherche cependant encore à « convaincre », alors que, de toute évidence, il faut contraindre.

Plate réalité

Pourquoi l’imposer ? Parce que la plate réalité est celle-ci. Après quatre mois de crise sanitaire, ceux qui ont compris l’importance du masque le portent, mais ils sont minoritaires. Ceux qui s’y refusent, nettement plus nombreux, ne le feront pas sans y être obligés. Ça crève les yeux.

Personne ne doute de la volonté du nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, de mieux combattre le virus. Montréal, pour une rare fois, montre la voie à suivre par le gouvernement du Québec.

D’autant plus à suivre que les contacts augmentent partout rapidement. Les déplacements interrégionaux, aussi. Et que dire du jour où les frontières ouvriront ?

Ultra contagieuse, la COVID-19 est un virus pandémique et insidieux. Elle peut tuer – incluant des adultes plus jeunes –, rendre très malade ou laisser des séquelles graves pour longtemps.

Il faut donc ralentir sa propagation. Contrairement à la COVID-19, personne au Québec ne mourrait de l’obligation temporaire de porter un masque.

La science est claire. C’est une mesure efficace, peu coûteuse, intelligente et solidaire. Quand tout le monde porte le masque, tout le monde protège tout le monde. Point.