Vaccin contre la COVID-19: Medicago vise 100 millions de doses l’an prochain

Le développement du vaccin anti-COVID-19 de Medicago avance à pas de géant: la compagnie de Québec a annoncé, mardi, un partenariat avec la multinationale britannique GSK. Les nouveaux partenaires visent la production de 100 millions de doses d’ici la fin de 2021, tandis que les tests sur les humains devraient commencer dans quelques jours.

L’entente permettra d’allier la plateforme de production sur plantes de Medicago et l’utilisation de l’adjuvant à usage pandémique de GSK, le plus grand fabricant de vaccins au monde, ont indiqué conjointement les deux compagnies dans un communiqué.

L’adjuvant est une substance qui amplifie la réponse immunitaire. En théorie, chaque dose du vaccin nécessitera une quantité moins importante d’antigène pour produire le même effet, ce qui permettrait de fabriquer plus de doses du vaccin et de l’inoculer à plus de personnes.

Les résultats précliniques ont montré que le vaccin candidat de Medicago était associé à un taux élevé d’anticorps neutralisants après l’administration d’une seule dose avec adjuvant.

Essais sur les humains

Les deux sociétés veulent avancer rapidement dans l’étude et éventuellement la mise en marché de ce vaccin. Des essais cliniques sur les humains de phase 1 (sur un total de trois phases) doivent débuter aussitôt qu’à la mi-juillet, soit dans quelques jours, selon le communiqué.

Ces premiers essais auront pour objectif de s’assurer que le vaccin est sécuritaire pour les humains et de vérifier sa capacité à favoriser une défense immunitaire contre la COVID-19.

Medicago et GSK testeront trois différentes quantités d’antigène combinées à l’adjuvant de GSK. L’adjuvant d’une autre société, qui n’a pas été nommée, fera aussi l’objet d’essais. Certains volontaires recevront une dose et d’autres deux doses à 21 jours d’intervalle.

«Sous réserve de résultats cliniques favorables et de considérations réglementaires, les sociétés veulent terminer le développement du vaccin et offrir celui-ci au cours du premier semestre de 2021. Les deux sociétés évalueront aussi la possibilité d’étendre leur collaboration au développement d’un vaccin candidat contre la COVID-19 post pandémique, si l’évolution de la maladie après la pandémie l’exigeait, et de vaccins candidats contre d’autres maladies infectieuses», peut-on lire dans le communiqué.

100 millions de doses

Si les essais cliniques sont concluants, les partenaires pensent être en mesure de produire 100 millions de doses de ce vaccin anti-COVID-19 d’ici la fin de l’an prochain.

À la fin de 2023, l’inauguration de l’usine de grande échelle de Medicago dans le secteur D’Estimauville, à Québec, devrait permettre d’atteindre une production d’un milliard de doses par an.

«Cette collaboration avec GSK nous donne accès non seulement à un adjuvant éprouvé qui pourrait augmenter l’efficacité de notre vaccin candidat, mais aussi à une vaste expérience scientifique pour appuyer nos efforts de développement», a affirmé le Dr Bruce Clark, président et chef de la direction de Medicago.