ROBILLARD SÉNÉCAL Solange



À Blainville, le 11 avril 2020, à l'âge de 85 ans est décédée Mme Solange Robillard Sénécal, épouse de M. Gilles Sénécal.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils, Michel (Lise) et Alain (Monique) , sa belle-fille Diane (Pierre), ses petits-enfants Justin (Sarah), Vincent (Jöëlle), Nicolas et Alexane, ses soeurs Armande (Roger), Micheline et Agathe (Gary), son frère Rejean (Suzanne), son beau-frère Fernand (Marie), ses belles-soeurs Lise (Jean-Louis), Yolande (Jean-Guy) et Hélène (Antoine), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 juillet de 10h à 15h. Une liturgie suivra à 15h en la chapelle du complexeSAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec.