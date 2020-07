GAGNON, Ronald



De Lorraine, le samedi 4 juillet 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Ronald Gagnon, époux de Mme Nicole Barbe.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Caroline (Marc), ses petits-enfants Zachary et Maxyne, ses frères et sa soeur, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents, amis et collègues de travail.La famille recevra les condoléances au :418, BOUL. LABELLEROSEMÈREle vendredi 7 août de 19h à 20h30. Un hommage lui sera rendu au même endroit vers 20h30.