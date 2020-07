BIBEAU, Rose (Rouillier)



Le 3 juillet 2020, à Laval, est décédée Rose Bibeau à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette, Pierre (sa conjointe Anne) et Sylvie ainsi que ses frères qui lui survivent Raoul et Fernand, elle laisse aussi ses cinq petits- enfants et trois arrière-petits-enfants.La famille vous accueillera le mercredi 15 juillet 2020 de 18 h à 21 h, à la résidence funéraire:Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.