LEMIEUX, Robert



À LaSalle, le 26 juin 2020, à l'âge de 87 ans est décédé monsieur Robert Lemieux, fils de feu Juliette Archambault et de feu Paul-Marie Lemieux, architecte.Il laisse dans le deuil son épouse des 54 dernières années Suzanne Paré, ses filles Véronique (Daniel) et Emilie (Martin) ; ses petits-enfants Ludovic, Laurent, Christophe, Lorie et Colin ; ses soeurs Louise, Nicole et Marthe ; son accompagnante dévouée Francine Catudal ainsi que plusieurs parents et amis.Il rejoint ainsi ses frères et soeurs Bernard, Pierre, André, Claude, Marie et Claire.Architecte de formation et agent immobilier en seconde carrière, Robert aimait profondément sa famille. Il aura transmis à ses filles son amour du sport, de la nature et de la poésie.Nous tenons à remercier le personnel de l'hôpital LaSalle du 3e étage, dont France et Fafa, pour leur gentillesse et leur humanité.En ces temps peu propices aux rencontres, nous préférons unir nos pensées pour lui rendre hommage. Pour toute information concernant l'enterrement, ou pour faire parvenir vos condoléances par écrit, écrivez à: