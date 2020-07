ROBICHAUD, Alexandre



À Laval, le 14 avril 2020, est décédé à l'âge de 87 ans, M. Alexandre Robichaud, époux de Mme Bernadette Paillé, demeurant à Laval.La famille accueillera parents et ami(e)s tout en respectant les mesures de distanciation sociale au:3300, BOUL. DES FORGESTROIS-RIVIÈRES, QC G8Z 1V6Heures d'accueil : le samedi 11 juillet de 13 h à 14 h 45. Une liturgie de la Parole sera célébrée le samedi 11 juillet à 15 h au Mémorial du centre funéraire.Pour ceux qui désirent y assister en direct par diffusion web via notre site internet,services-offerts/ceremonie-en-directveuillez communiquer avec la famille pour l'obtention du mot de passe. L'inhumation aura lieu au cimetière St-Michel.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Bernadette Paillé, ses filles : Lise Robichaud (Gilles Sévigny), France Robichaud (Jean-Marie Aubry), Sylvie Robichaud (Jean Kemp); ses petits-enfants : David Mireault (Véronic Pétosa), Marie-Elaine Gagnon (Jean-Philippe Morin), Mathieu Gagnon (Patrick Lapointe), Pierre-Luc Mireault (Marianne Dicso), Maxime Gagnon (Katherine Giroux); ses arrière- petites-filles: Sara-Rose, Rosalie, Alyson, Jade; son frère Johnny Robichaud (Hélène Nadeau); son beau-frère et sa belle-soeur: Bruno Paillé (Marthe Lemay); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer (1491, boul. des Forges, Trois-Rivières, QC G8Z 1T7).