WILKES, Gilbert



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Gilbert Wilkes, époux de feu Claudette Beaudry. Décédé paisiblement à son domicile familial, entouré de ses enfants et de ses belles-filles, le 5 juillet 2020, au premier rayon de soleil.Il laisse dans le deuil ses enfants Keith (Kim), Sophie (Lucie) et Kim, ses petits-enfants Kylie, Kasey, Britany et William, ses soeurs Edith (Gilles), Evelyn, Jo-Anne (Michel), ses neveux et nièces Julie (Luc), Kathleen, Steve ainsi que de nombreux et nombreuses ami(e)s.La famille vous accueillera le jeudi 9 juillet de 16h à 21h ainsi que le vendredi 10 juillet de 11h à 17h et de 18h à 21h au :Une cérémonie funéraire se déroulera le samedi 11 juillet à 13h, directement sur le site du cimetière de Lachute, 420 av. Argenteuil, Lachute.La famille tient à remercier le personnel soignant à domicile particulièrement la Dre St-Jean pour son dévouement et grand humanisme ainsi que Karina Larivière infirmière clinicienne.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour les jeunes sportifs de Lachute en la mémoire de Gilbert Wilkes. Des paniers à cet effet seront placés au salon ainsi qu'au cimetière.