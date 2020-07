JUNEAU, Madeleine



À l'hôpital de Verdun, le 25 juin 2020, à l'âge de 74 ans, est décédée soeur Madeleine Juneau, membre de la Congrégation de Notre-Dame (CND). Native de Saint-Augustin-de-Desmaures, elle était la fille de feu Avila Juneau et de feu Françoise Bertrand.Elle laisse dans le deuil outre les membres de sa communauté religieuse, ses frères, ses soeurs et leurs conjoint(e)s: feu Marcel (Lise Tessier), feu Pierre, Raymond (Claudette McCarthy), Bertrand (Monique Ferland), Francine (Claude Genest), Lucille (Serge Fecteau), Marc (Sylvie Verret), Michel (Marie-Claude Beaumont) ainsi que quatre tantes, plusieurs nièces et neveux dont son filleul Louis-Gabriel Juneau et arrière-nièces et neveux et de nombreux cousins et cousines.À son décès, soeur Madeleine était directrice de la Maison Saint-Gabriel (Musée), fonction qu'elle assumait avec compétence et audace depuis 1997.Compte tenu de la situation actuelle, les funérailles sont reportées à une date ultérieure.