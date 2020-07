BERGERON, Jean-Marie



À Laval, le 24 juin 2020, à l’âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Marie Bergeron, époux de feu Mme Claudette Plante.Il laisse dans le deuil ses enfants France (Bernard) et Jean, ses petits-enfants Alexandre, Maxime, Audrey, Vincent et leurs conjoints, ses trois arrière-petits-fils, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 18 juillet 2020 de 9h à 12h.