GAUTHIER, Nicole

À l'hôpital de Baie-Saint-Paul, le 2 juillet 2020, à l'âge de 75 ans, nous a quittés Dame Nicole Gauthier. Elle était l'épouse de Monsieur Marc Tremblay et demeurait à Les Éboulements.Dans les circonstances actuelles de la pandémie Covid-19, le service religieux de Mme Gauthier est reporté à une date ultérieure. Les membres de la famille en seront alors informés.Madame Nicole Gauthier laisse dans le deuil son époux : Marc Tremblay; ses soeurs : Manon (Jean-Pierre Dallaire), Colette (Jacques Lapointe); sa filleule : Christine Dallaire; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Tremblay ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis(es).Un merci spécial est adressé au personnel de l'UHCD et à l'équipe d'oncologie de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour les bons soins prodigués et leur dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour le fonds Soins Palliatifs.La direction des funérailles a été confiée à la :CHARLEVOIX-OUEST53, RUE LECLERCBAIE-SAINT-PAUL, QC, G3Z 2K3Tél. 418-435-2412 Téléc. 418-435-4036Courriel: info@cfcharlevoixouest.com