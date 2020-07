MARTICOTTE JUNEAU, Thérèse



À Longueuil, le 22 juin 2020, suite à un courageux et long combat contre le cancer est décédée Mme Thérèse Juneau Marticotte. Elle était l'épouse de feu M. Joseph Marticotte (1930-2018).Elle laisse dans le deuil sa fille Manon (Karine : Jeanne et Jean Philippe), son petit-fils feu Jean Philippe Trudeau (1991), son petit-fils adoptif Zachary Trudeau, son gendre Robert Trudeau (Marie-France : Charlotte et Antoine), sa fille Diane (Julie : Rosianne) et de nombreux parents et amis.La famille recevra vos témoignages de sympathie en présence de ses cendres, dimanche le 12 juillet entre 11h et 15h au :LONGUEUIL, QC, J4J 1Y6www.salonfunerairelfc.comPropriétaire : Robert CenacVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer des poumons.