7 plages où aller flâner lors d’un «road trip» en Gaspésie

Avec 700 km de côte, la Gaspésie compte un nombre de plages impressionnant. Faites de sable ou de galets, bordées de villages ou de falaises, elles permettent de profiter de la mer ou des rivières de la péninsule.

Voici quelques-unes des plus jolies d'entre elles:

La plage de Haldimand

Non loin du centre de Gaspé, cette belle plage de sable est l’une des plus populaires de la région, selon Tourisme Gaspésie. Vaste, elle offre une vue sur le parc Forillon et elle peut devenir être assez animée lors d’événements, comme le concours annuel de châteaux de sable (annulé en 2020).

Gratuit. Avec surveillance et services.

Plage de Coin-du-Banc

Incontournable de la région de Percé, la plage de Coin-du-Banc, avec ses 5 km de sable et de galets, est à la fois propice à la baignade, au flânage et aux activités de plein air (planche à pagaie, «fatbike»). Le Camp de base Coin-du-Banc, une auberge historique offrant diverses activités extérieures, se trouve à proximité.

Gratuit. Sans surveillance ni services.

Le Malin de la rivière Bonaventure

À Bonaventure, cette longue plage de galets permet de profiter des eaux translucides de la rivière du même nom. Le site comprend un belvédère, des tables à pique-nique et un terrain de volley-ball.

Plage: 1 $ par cycliste ou randonneur ; à partir de 12$ par véhicule. Belvédère: 5 $ par personne. Sans surveillance, avec services.

Flèche de Penouille

Située tout au bout de la péninsule gaspésienne, dans le parc national Forillon, cette pointe sablonneuse de 2 km porte bien son nom. Un centre de services se trouve tout près, ainsi qu’une promenade de bois de 2,8 km. Les jours de vents, les amateurs de «kitesurf» se joignent aux familles et touristes.

Accès au parc: 7,90$ par adulte (haute saison). Sans surveillance, services à proximité.

Les plages de Carleton-sur-Mer

Au coeur de la baie des Chaleurs, Carleton-sur-Mer est un excellent endroit pour la baignade puisque les eaux y sont chaudes. Il y a plusieurs plages qui s’offrent aux visiteurs, dont la plage municipale, la plage du camping et la pointe Tracadigash, réputée pour son phare et ses couchers de soleil.

Gratuit. Avec ou sans services et surveillance, selon l’endroit.

Plage Cartier, Sainte-Anne-des-Monts

Il y a beaucoup à faire à Sainte-Anne-des-Monts, à commencer par admirer les sculptures en bois flotté. Pour ce qui est de la plage, de sable et de galets, on y va surtout pour faire un feu de grève en soirée.

Gratuit. Sans surveillance ni services.

Plage de Beaubassin

Cette plage fait partie du top 5 des meilleurs endroits où faire des châteaux de sable de Tourisme Gaspésie. Elle se trouve à Bonaventure et plaît aux familles en raison de ses eaux peu profondes et «tièdes».

Gratuit. Avec services, sans surveillance.

Pour consulter le répertoire des plages de la région, c'est par ici. Informez-vous des restrictions liées à la COVID-19 avant de vous déplacer dans un lieu touristique.

Sources: Nos archives, Tourisme Gaspésie, Tourisme Percé et Parcs Canada