CHAPUT, Pierrette



Le 26 juin 2020 à Lachenaie, est décédée Mme Pierrette Chaput âgée de 86 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint Arthur Emond, ses enfants Jacinthe, Sylvain et François (Johanne Thouin), ses petits-enfants Julien Archambault (Katerine Berger), Étienne Archambault (Amy Fraser), Clhoé Gagnon-Émond (Simon Ouellet),Victor et Théo Emond, ses arrières-petits-enfants Laurence, Samuel, Léo et Mathis Archambault.Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille, le samedi 11 juillet de 13h à 16h au:L'ASSOMPTIONwww.guilbault.infoAu lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer.