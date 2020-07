SABOURIN, Simonne



À Montréal, le 9 avril 2020, est décédée Madame Simonne Sabourin, à quelques mois de son 100e anniversaire.Femme fière et forte née près de Hawkesbury, elle était l'épouse de feu Jean Millette.Elle laisse dans le deuil son frère Hermini (Françoise), ses enfants Micheline, Pierre (Ghisline), Robert (Diane) et Johanne (Edmond), ses petits-enfants Frédérick, Ariane, Josianne, Elyse, Yzabel ses arrière-petits-enfants Krystel et Jeff-Olivier, ainsi que plusieurs neveux et nièces.La famille vous accueillera le samedi 25 juillet 2020 de 14h à 17h au complexe funéraire :Une réunion de prières suivra au salon du complexe.Aux circonstances de la pandémie, un maximum de 50 personnes à la fois sera permis dans le complexe.