TREMBLAY, Lise



Paisiblement, à l'hôpital CHUM de la rue Sanguinet à Montréal, le 26 juin 2020, est décédée Mme Lise Tremblay, à l'âge de 80 ans.Outre son conjoint, M. Charles Laganière, elle laisse dans le deuil, sa soeur Lucette, son mari Jean Carpentier, sa belle-soeur Denise Simard, femme de feu Jacques Tremblay et beaucoup de neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Lise Tremblay était la soeur de feu Marcel Tremblay marié à feu Yolande Beaudoin, la soeur de feu Yvon Tremblay marié à feu Denise Paquette et la soeur de feu Gabrielle Tremblay mariée à feu Régis Roy.Elle laisse aussi dans le deuil ses cousins et cousines des régions de Québec et de Montréal et les membres de sa belle-famille.Elle laisse également dans le deuil ses amies et connaissances de Hochelaga-Maisonneuve où elle a vécu durant toute sa vie.Vu les circonstances particulières dues à la pandémie, les cérémonies funéraires auront lieu à une date ultérieure.Son conjoint et sa famille aimeraient remercier les médecins et tout le personnel de l'hôpital CHUM.Des dons à la Fondation du CHUM seront appréciés.