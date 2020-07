DUBÉ, Robert



À Laval, le 27 février 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Robert Dubé, époux de feu Mme Monique Bergeron.Il laisse dans le deuil sa fille, Cherlynne Dubé, ses petites-filles, Chloé et Claire, sa soeur Huguette Dubé, ses frères, Gilles Dubé (Diane) et Claude Dubé (Lise), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3517 boul. Lévesque Ouest à Chomedey Lavalle samedi 11 juillet 2020 de 12h à 14h suivra une liturgie au complexe.