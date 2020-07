BERGEVIN, Irénée



À Mercier, le 27 juin 2020, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Irénée Bergevin, époux de Mme Gisèle Vigneault.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Diane (Gilles), Manon (Marcel), Michelle (Marc) et Mario, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.Il était le père de feu Carole et de feu Danielle (feu François).Compte tenu des circonstances, les funérailles auront lieu dans la plus stricte intimité.MICHEL THÉRIAULTwww.rfmtheriault.com