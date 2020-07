Alléluia! C’est un miracle!

C’est LA lettre que j’attendais depuis des mois ! Cent cinquante intellectuels qui dénoncent la culture de censure qui règne maintenant en Occident !

Le magazine Harper’s a rendu publique hier une charge à fond de train contre la Police de la Pensée qui sévit depuis quelque temps. On ne sera pas surpris que des gens comme J.K. Rowling ou Salman Rushdie, qui ont eux-mêmes goûté à cette médecine, signent cette lettre.

Mais si je vous disais que la féministe Gloria Steinem et le penseur Noam Chomsky signent aussi ce document, qui dit que la gauche doit aussi accepter de débattre des opinions qui ne sont pas les siennes... serez-vous aussi estomaqués que moi ?

Dans ma chronique de lundi, je vous disais que je suis athée, mais hier, quand j’ai vu cette lettre, j’ai quasiment eu la foi : enfin, un miracle !

LA LOI DU SILENCE

Je voudrais reproduire ici toute cette Lettre au sujet de la justice et du débat ouvert, tellement c’est brillant. Mais en voici l’essentiel...

« Le libre échange d’informations et d’idées, élément vital d’une société libérale, devient chaque jour plus restreint. Alors qu’on s’est habitué à cette situation provenant de la droite radicale, la culture de la censure se répand aussi largement dans notre culture : une intolérance face aux opinions contraires, une vague d’humiliation publique et d’ostracisme, et une tendance à réduire des questions de politiques complexes à une certitude morale aveuglante. »

Ayoye !!!

« Des rédacteurs en chef sont congédiés pour avoir publié des textes controversés ; des livres sont retirés de la circulation à cause d’un supposé manque d’authenticité ; des journalistes se font interdire d’écrire sur certains sujets ; des profs font l’objet d’une enquête pour avoir cité des œuvres littéraires en classe ; un chercheur est renvoyé pour avoir fait circuler une étude académique ; et des dirigeants d’organisations sont renvoyés pour avoir simplement fait des erreurs de maladresse.

Résultat : on a constamment réduit les limites de ce qui peut être dit sans risque de représailles. On en paye déjà le prix, quand des auteurs, artistes, journalistes ont peur de perdre leur gagne-pain s’ils s’éloignent du consensus ou ne montrent pas assez de zèle à suivre le courant.

La meilleure façon de combattre des idées néfastes est en utilisant des arguments, de la persuasion et de la transparence, pas en essayant de les réduire au silence ou en tentant de les faire disparaître. Nous devons protéger la possibilité de désaccords de bonne foi sans que quiconque ait à subir de terribles conséquences professionnelles. »

Ouf ! C’est fort ! Très fort.

Qui a cosigné cette lettre qui marque un tournant, une sorte de Refus global dans le domaine de la liberté d’expression ?

Margaret Atwood (auteure de La servante écarlate) ; Steven Pinker ; Kamel Daoud ; Francis Fukuyama ; Malcolm Gladwell ;

Michael Ignatieff ; Garry Kasparov ; Wynton Marsalis ; J.K. Rowling; Salman Rushdie ; Gloria Steinem ; Noam Chomsky et 138 autres personnalités, intellectuels et artistes.

TOUT LE MONDE SIGNE

Je trouve cette lettre courageuse, essentielle, pertinente, incontournable.

J’ai un rêve : qu’une telle lettre soit publiée au Québec, signée par Mathieu Bock-Côté, Denise Bombardier, Denys Arcand autant que par Laure Waridel, Aurélie Lanctôt, des éditorialistes de La Presse ou Guy A. Lepage.

Ben quoi ? J’ai bien le droit de rêver.