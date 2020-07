FORGUES, Pierre



Le lundi le 29 juin 2020,est décédé M. Pierre Forgues.Le défunt laisse dans le deuil, sa conjointe Colombe Brosseau-Forgues, son fils Jean (Lise), sa fille Colette (Yvon), ses petits-enfants : Pierre-Alexandre (Isabelle), Marc-Olivier (Josiane), Caroline (Samuel), Frédérick (Alexandra) et Catherine (Martin), ses arrière-petits-enfants : Zack, Ariel, Ollie, Charles-Olivier et Morgane ainsi que ses deux soeurs Lise et Monique (Gilles), sans oublier ses amis.Les personnes qui désirent lui rendre un dernier hommage, seront accueillis par la famille, dimanche le 12 juillet de 13h à 15h pour recevoir vos condoléances au :NOTRE-DAME DES PRAIRIES, QC, J6E 1G8Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la santé publique.