L'ARCHEVÊQUE, Dany



À l'Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, le 21 juin 2020, à l'âge de 30 ans, est décédé M. Dany L'Archevêque de Noyan, fils de France Spearant (Robert) et Claude L'Archevêque (Chantal).Outre ses parents, il laisse dans le deuil sa demi-soeur Pamela (Michaël), ses demi-frères Francis et Maxime, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, ses amis de Lacolle et St-Mathieu, ses collègues de travail ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au salon funéraire :ST-CONSTANT, QC, J5A 2G9Tél. 450-632-1515www.poissantetfils.caLa famille y accueillera parents et amis le dimanche 12 juillet de 10h00 à midi et de 13h00 à 17h00, suivi d'une prière de clôture.