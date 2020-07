ST-AMOUR HURTUBISE,

Marie de Lourdes



À l'Hôpital Laurentien de Ste-Agathe, le 2 juillet 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Marie de Lourdes St-Amour Hurtubise, épouse de feu monsieur Gérard Hurtubise, fille de feu madame Marie-Rose Campeau et de feu monsieur Donat St-Amour. Elle demeurait à Piedmont.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Carole), Pierre, Chantal (Richard), Lucie (Martin) et Jean-Denis (Liette), ses petits-enfants Geneviève, Yannick, Olivier, Pier-Luc, Tania, Frédérique, Jade, Mélanie, Emile, Danae, Kara et Marie-Pierre, ses arrière-petits-enfants Briana, Marek, Dorothée, Adélia, Béatrice, Malcolm, Mathilde, Louka, Lili- Rose, Léa et Sam, ses frères Raymond (Eva), Ronald (Pierrette) et ses soeurs Eloise et Noëlla, ses belles-soeurs Carmen et Constance ainsi que de nombreux neveux, nièces et amis.Une célébration commémorative en la mémoire de Marie et de Gérard se tiendra à la paroisse de St-Hippolyte le 22 août 2020 à 11h. En conformité avec les directives gouvernementales en matière de santé publique l'accès à l'église sera limitée.Aux personnes intéressées à se présenter aux funérailles, prière d'envoyer un courriel à gerard.28.20@gmail.com.