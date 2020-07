CLÉMENT, Gérard



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Gérard Clément, survenu à Longueuil, le 20 juin 2020, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de Mme Mariette Lasnier.Il part rejoindre ses frères et soeurs : feu Fernande, feu Marcel, feu Claire et feu Huguette, son beau-frère feu André Lasnier et tous ceux qu'il a aimés.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Marianne (Jacques Vigneault), Danielle, Patrice (Lyne Depeault) et Michel (Carole Côté), ses 10 petits-enfants, ses 14 arrière-petits-enfants, son beau-frère Yvan Lasnier (Normande Cloutier) et sa belle-soeur Lise Lasnier (Roger Plamondon) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances à la :le dimanche 12 juillet 2020 de 12 h à 15 h. Une cérémonie hommage suivra, dès 15 h, en la salle de cérémonie de la résidence funéraire.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Mgr-Coderre et ceux de l'unité d'hémodialyse de l'Hôpital Charles-Le Moyne pour leurs bons soins et dévouement auprès de M. Clément.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Mgr-Coderre.