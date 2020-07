VINCENT (LARUE), Jeannine



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Jeannine Vincent, épouse de feu Marcel Larue. Elle s'est éteinte paisiblement le 22 juin 2020, à l'âge de 93 ans et 10 mois. Elle était la dernière survivante d'une famille de 9 enfants.Elle laisse dans le deuil sa fille Gisèle (Alex Dufour), son fils Gilles (Hélène Arsenault), ses petits-enfants Marie-Claude, Geneviève, Suzanne et Catherine, ses arrière-petits-enfants, feu Renaude, Laurie, Samuel, Sarah et Catherine et son arrière-arrière-petite-fille, Brianna ainsi que ses neveux et nièces, parents et ami.e.s de tous âges, autant au Canada qu'en Côte d'Ivoire.Amoureuse de la vie et des gens, du chant et de la musique, de la bonne chère, des voyages et des vacances en Gaspésie, elle a partagé nos vies en nous transmettant de nombreuses valeurs telles que l'honnêteté, la compréhension, l'ouverture d'esprit et l'amour inconditionnel. Estimée et aimée de toutes et de tous, elle créera un grand vide dans nos vies.Nous tenons à remercier très chaleureusement le personnel du Manoir-de-Verdun qui a toujours su entourer sa grande Dame.Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 13 juillet 2020 à 10 h à la Paroisse Saints-Anges de Lachine, 1400 boul. Saint-Joseph. En raison des circonstances actuelles, la distanciation physique devra être observée et le port du couvre-visage encouragé.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Champlain et Manoir-de-Verdun ou à la Société Alzheimer de Montréal.