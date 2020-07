Cinq restaurants qui offrent des boîtes à pique-nique à Montréal

Avec les chaleurs de l’été, c’est le temps idéal pour organiser un pique-nique entre amis à Montréal. Plusieurs restaurateurs des quatre coins de la ville usent de leur créativité pour vous offrir des boîtes à pique-nique, délicieuses, différentes et gourmandes. En voici cinq à essayer sous le soleil chaud de la métropole.

La décadence au McKiernan

Le célèbre groupe du Joe Beef, également propriétaire du restaurant luncheonette McKiernan, met à la disposition de sa clientèle un comptoir-rôtisserie composé de repas typiques et décadents comme le quart de cuisse ou de poitrine de poulet, des côtes levées BBQ baby back ou encore le combo poulet et côtes levées, tous servis avec frites, sauce, et salade de chou. Pour les végétariens, le délectable chou-fleur à la rôtisserie servi avec sauce brune végé fera danser vos papilles! Les véritables gourmands pourront aussi commander le fameux sandwich italien géant Muffuletta. Finalement, pour les dents sucrées, McKiernan est reconnu pour ses desserts absolument divins comme le beigne farci, les biscuits au chocolat et sel de mer et le gâteau au chocolat extra riche. *À partir de 12$ - Du mercredi au dimanche de 12h à 20h30 - 5524 rue Saint-Patrick #200, Montréal

Apéro à la marocaine au Darna

Pour l’heure de l’apéro, rendez-vous au Darna. Ce restaurant d’inspiration marocaine a concocté deux types de boîtes, soit la végétarienne et celle qui contient de la viande. Cette dernière compte une panoplie de délices du Moyen-Orient, telles que les olives mixtes, l’hummus de pois chiches et gourganes, les poivrons rôtis, les brochettes d'épaule d'agneau grillées à la chermoula, les crevettes (de Matane) ou encore une salade de concombre et yogourt au thym. Neuf items se trouvent dans la boîte d’apéro pour un pique-nique qui vous assure un voyage au fil de la dégustation. *À 50$ - Du mercredi au dimanche de 17h à 21h30 – 1106 rue Beaubien Est, Montréal

Lunch pique-nique au Roseline

Situé tout près du parc Lahaie, dans le Mile-End, la nouvelle buvette Roseline est toujours très occupée à l’heure du lunch, car ses paniers pique-nique sont très populaires. De la quiche végétarienne en passant par le sandwich au bœuf grillé sur charbon au poulet barbecue avec salade de patates, tout est soigneusement préparé maison! De plus, les prix sont des plus abordables en ville. Coup de cœur pour le sandwich bagel St-Viateur à la truite fumée et les bonnes frites maison! *De 4$ à 16$ - Commande au comptoir entre 11h30 et 14h du mardi au samedi - 5014 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Pique-nique gastronomique au Montréal Plaza

Depuis le début de la crise de la COVID-19, l’excellent restaurant Montréal Plaza s’est rapidement réinventé pour offrir des boîtes repas, qui ont d’ailleurs eu un franc succès. Avec l’arrivée des beaux jours, l’établissement offre la boîte à lunch Sputnik pour deux personnes, pour un pique-nique des plus gastronomiques et éclatés : salade César avec légumes croquants et œuf mollet, crevettes en escabèche et baume de mélisse, sandwich porchetta Gaspor et biscuits sandwichs à la mélasse. On vous offre aussi l’option de vous dénicher une bouteille de vin pour accompagner le tout! *À 48$ - Du mardi au dimanche - Commande sur place ou en ligne au https://montrealplaza.com/ – 6230 rue Saint-Hubert, Montréal

Un dîner sur le « go » au Loïc-à-go-go

Le bar à vin Loïc, situé dans le quartier Saint-Henri, propose sur l’heure du lunch la formule « Loïc à Gogo » à emporter à un parc près de chez vous. Sur place, il est possible de commander le panier pique-nique avec plateau de charcuteries et de fromages, quelques options de sandwiches, salades et un dessert. Aussi, Loïc vous offre son menu lunch avec le délicieux burger avec frites ou salade, le sandwich au poulet frit avec frites ou salade et la salade-repas avec chou frisé, radicchio, avocat, quinoa, tomates, riz sauvage, carottes et fenouil. Et tant qu’à y être, pourquoi ne pas aussi goûter à leur vin nature? *À partir de 15$ $- Commande du mardi au samedi de 11h à 15h – 5001 rue Notre-Dame Ouest, Montréal