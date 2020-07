Comment obtenir 1500$ de plus grâce à la PCU pour étudiants?

La PCUE, c’est l’incroyable cadeau de 5000 $ offert aux jeunes par Ottawa. Voici mon conseil aux étudiants : utilisez donc votre argent pour en soutirer encore davantage aux gouvernements ! (Ça fera grogner, mais on s’en fout.)

Comment ? En déposant la PCUE dans un Régime enregistré d’épargne-études (REEE).

Les cotisations au REEE donnent droit à des subventions de 30 % du montant déposé. Certains étudiants peuvent donc aller chercher un autre 1500 $, sans trop d’efforts.

Quelles subventions ?

C’est le grand atout du REEE. Pour chaque dollar cotisé au régime, le gouvernement fédéral donne 0,20 $ par l’intermédiaire de la Subvention pour l’épargne-études (SCEE). Québec accorde à son tour 0,10 $ avec l’Incitatif québécois pour l’épargne-études (IQEE).

Chaque année, la somme totale des subventions ne peut dépasser 750 $ (500 $ d’Ottawa et 250 $ de Québec).

Pour toucher le maximum annuel, il faut donc cotiser 2500 $. Il est possible de rattraper des subventions échappées dans les années antérieures, mais on ne peut récupérer le retard qu’une année à la fois, en déposant 5000 $ au REEE.

Et 5000 $, cela correspond justement à la PCUE que peuvent réclamer les étudiants (4 fois 1250 $) d’ici la fin de l’été.

Quels étudiants ?

Un étudiant peut recevoir les subventions sur les contributions déposées au plus tard le 31 décembre de l’année de son 17e anniversaire.

Il y a des conditions cependant. Le jeune ne peut toucher la SCEE ni l’IQEE pour des cotisations faites à 16 et 17 ans si 2000 $ n’ont pas déjà été déposés au compte avant la fin de l’année de son 15e anniversaire. Sinon, au moins 100 $ doivent avoir été déposés au REEE au cours de chacune des quatre années précédant son 15e anniversaire.

Bref, si l’étudiant n’a pas déjà de REEE, il est inutile d’ouvrir un REEE pour y déposer la PCUE dans le but de recevoir les subventions.

À l’inverse, comme les subventions sont plafonnées à 7500 $ pour toute la durée du REEE, les adolescents dont le compte est plein n’ont pas plus intérêt à y injecter des sommes supplémentaires.

Les subtilités de l’aide de Québec

L’aide fédérale est versée au REEE au même rythme que les cotisations des épargnants. Si les contributions sont mensuelles, la subvention canadienne entre à la même fréquence, avec quelques semaines de décalage.

L’incitatif québécois est déposé une seule fois par année. « Il est calculé sur les dépôts faits l’année précédente, mais si on commence à utiliser de l’argent du REEE en septembre en vue des études, les sommes retirées seront soustraites du calcul de la subvention versée au printemps suivant », explique Charles Hunter-Villeneuve, fiscaliste chez IA Groupe financier et auteur d’une série de bandes dessinées en littératie financière (Lire et Tirelire).

Pour profiter pleinement de la subvention provinciale obtenue grâce à la PCUE, il ne faut rien retirer du REEE avant le 1er janvier 2021.

La subvention québécoise en retard