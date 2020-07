COVID-19: la PGA assouplit ses règles

Les joueurs et les caddies qui continueront de tester positifs à la COVID-19 mais qui ne présenteront aucun symptôme seront autorisés à prendre part aux événements de la PGA selon certaines conditions.

En effet, selon les précisions apportées mercredi par les autorités du circuit, les joueurs et caddies qui sont toujours positifs au coronavirus 10 jours après l’apparition des premiers symptômes et qui n’ont pas eu de fièvre pendant les dernières 72 heures pourront participer aux compétitions. Ils devront toutefois être regroupés et leurs accès seront limités.

L’Omnium Workday Charity, qui aura lieu à compter de jeudi à Dublin en Ohio, sera le premier tournoi de la PGA à se dérouler selon ce nouveau système basé sur les symptômes. Toujours positifs à la COVID-19, Dylan Frittelli, Denny McCarthy et Nick Watney seront de l’événement et prendront le départ ensemble. Selon la PGA, ces trois golfeurs répondraient maintenant aux critères établis par les Centres de contrôle des maladies (CDC).

«On présume qu’ils ne sont plus contagieux à ce point-ci», a dit le Dr Tom Hospel, qui est conseiller médical pour la PGA.

Ce nouveau modèle vient remplacer celui basé sur les tests, qui permettaient aux golfeurs de revenir au jeu après avoir obtenu des résultats négatifs à deux tests de dépistage réalisés avec au moins 24 heures d’écart.