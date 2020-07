ETHIER, Louisette



De façon inattendue, Louisette Ethier est décédée le 27 juin 2020.Elle laisse dans le deuil sa mère Jacqueline Dubuc Ethier, ses frères et soeurs, Jean-Pierre (Irène Chouinard), Ginette, Bernard (Lise Sénécal) et Linda Vaillancourt, ses nièces Véronique et Geneviève ainsi que plusieurs autres parents et amis.Vous pourrez lui rendre un dernier hommage le dimanche 12 juillet de 13h à 16h au complexe funéraire :FABREVILLE LAVAL (450) 473-5934Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.