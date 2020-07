PELLETIER, Jean-Yves



Aujourd'hui est un jour triste. Après avoir ensoleillé nos vies, Jean-Yves Pelletier s'en est allé, paisiblement entouré de ses deux amours, le 27 juin 2020 à l'âge de 69 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Carole Laplante ainsi que son fils bien aimé, Pierre-Luc Laplante Pelletier (Émilie Caya, Nathan et Raphaël), sa filleule Mégane Mailly, ses belles-soeurs, beaux-frères, nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux, tantes, cousins, cousines et plusieurs amis.Enseignant retraité à l'école La Passerelle de la C.S de la Pointe- de-L'île et ancien conseiller à la ville de Lavaltrie, il était un homme engagé et apprécié de tous. L'odeur de ses bons gâteaux et des petits plats soigneusement concoctés s'imprègnent et envahissent nos esprits encore lourds de chagrin.La famille recevra les condoléances le dimanche 12 juillet de 10h à 16h au:LAVALTRIEwww.guilbault.info