Défier le poisson au Domaine Desmarais

LAC VIGNEROD | Ça vous tenterait de pêcher dans le lac Tour du Chapeau, le lac du Rocket ou le lac N° 9 ? C’est ce que peut vous offrir la pourvoirie Domaine Desmarais.

Située entre Trois-Rivières et La Tuque, cette pourvoirie à droits exclusifs de 107 km2 couvre en bonne partie l’ancien club privé du fameux numéro 9 du Canadien de Montréal, M. Maurice Richard.

Photo Courtoisie

Il y pêchait et chassait l’orignal tous les ans. Il s’y rendait souvent en compagnie d’autres joueurs. Une visite à la pourvoirie vous permettra de découvrir des vestiges de cette période unique.

« Avec une telle histoire, je me devais de développer la pourvoirie en me rappelant toujours son histoire, explique le propriétaire, Yannick Desmarais. La pourvoirie a beaucoup à offrir aux amateurs de pêche en termes de qualité de la pêche et de l’hébergement. »

Il peut dire mission accomplie. Tout a été revampé sur le territoire qui était anciennement la pourvoirie du lac Vignerod.

Les 14 chalets de la pourvoirie offrent un confort avec tous les équipements nécessaires permettant de vivre un séjour très confortable en plan européen, même dans le luxe, jusqu’à un certain point.

M. Desmarais ne fait jamais les choses à moitié. Toutes les installations sont alimentées à l’énergie solaire. Sur réservation, le forfait en plan américain est offert dans le chalet n° 4 seulement.

LA PÊCHE

Préparez-vous à vivre toute une expérience. La pourvoirie compte 32 lacs, qui offrent la pêche de la truite mouchetée indigène de grande qualité et de la truite grise, en plus du doré et du brochet en rivière.

Pour la truite mouchetée, vous avez un choix imposant. Sur certains lacs, on a procédé à des ensemencements pour faciliter la vie aux pêcheurs.

Dans les autres, la truite mouchetée indigène règne. Des surprises de taille vous y attendent : des truites de deux, trois ou même quatre livres et plus se cachent, protégées de façon exceptionnelle. C’est là que vous pouvez en quelque sorte réaliser des exploits qui sortent de l’ordinaire, à l’image du Rocket.

Il n’y a rien de bien compliqué pour capturer vos truites. Une bonne vieille Toronto Wobbler de trois pouces, argent et or, avec un bas de ligne de 24 pouces, un bon ver de terre, et le tour est joué.

Vous pouvez aussi utiliser une Lake Clear de couleur rouge et argent, ou une Flash King arc-en-ciel. Les pêcheurs qui se sentent audacieux peuvent ajouter une mouche plus haut sur la ligne. Une Par Belle Silver ou la traditionnelle Muddler Minnow seront parfaites.

Si vous décidez de jouer ce grand coup, vous pourriez avoir une surprise de taille avec deux truites de trois livres en même temps sur la ligne. L’exploit a été réalisé sur un des lacs protégés où vous devez vous rendre avec un guide et limiter vos prises à trois truites. Des lacs du genre, c’est ça la marque de commerce de cette pourvoirie.

Pour les amateurs de pêche à la mouche, lors de notre passage, une soie calante avec au bout une Wooly Buggler a donné d’excellents résultats.

« Ces lacs sont de vrais petits bijoux que je conserve précieusement. C’est la fierté de la pourvoirie », a dit M. Desmarais.

TOUT Y EST

En plus des installations des chalets qui sont d’une grande qualité, on y offre de nombreux services de location d’équipements, de séjours familiaux, avec des jeux pour les plus jeunes et les moins jeunes.

Au poste d’accueil, vous trouverez un dépanneur avec tout ce qu’il vous faut si vous avez oublié quelque chose. Le moteur électrique est utilisé sur la majorité des lacs de la pourvoirie.

Vous allez vous souvenir longtemps d’un séjour là-bas. Lorsque l’on roule au milieu de la forêt vers la pourvoirie, on ne sait pas ce qui nous attend. La découverte de ce petit paradis n’en est que plus grande avec ses chalets disposés sur les bords sablonneux du lac, offrant une vue imprenable sur la nature environnante.

Pourvoirie Domaine Desmarais