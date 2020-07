ST-ARNEAULT, Gisèle

(Vaillancourt)



À Montréal, le jeudi 2 juillet 2020 est décédée, à l'âge de 88 ans, Gisèle St-Arneault, épouse de feu Lucien Vaillancourt.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Gilles (Christiane), Lucie (Victor et son fils Michel) et Lise, ses petits-enfants Eric Lavictoire, Patrick Vaillancourt (Sara), Adam De Vito (Isabelle) et Alexandre De Vito (Ariane); ses trois arrière-petits-fils, sa soeur Huguette Savard (Ghislain), son beau-frère Raymond Franchini, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 11 juillet 2020 à compter de 14h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.En guise de sympathie, un don en sa mémoire peut être fait à la Société Alzheimer.