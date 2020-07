CANDAU, Jules



Le 4 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Jules Candau, époux de Mme Nicole Caron, de Ste- Martine.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants François (Carolle Lozeau), France (Sylvain Montpetit) et Julie (Benoit Brière), ses petits- enfants Hugo, Jérémy, Catherine, Didier, Laurence, Emmanuelle et son arrière-petite-fille Yanni, ses soeurs en France, de nombreux neveux et nièces en France et au Québec ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, le samedi 11 juillet de 9 h à 10 h. Les funérailles suivront dans l'intimité de la famille.www.residencemariesoleilphaneuf.com