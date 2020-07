BERGER, Lise



À Laval, le 30 juin 2020, à l'âge de 86 ans est décédée Mme Lise Berger, conjointe de feu M. Yves Sarrazin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gaétan (Manon), Line (Michel) et Marc, ses petits-enfants, Karine (Charles) et Stéphanie (Francis) ainsi que ses arrière-petits-enfants, Alexis et Alicia, ses neveux, sa nièce et autres parents et amis.Selon ses volontés, il n'y aura pas d'exposition.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.(450) 473-5934