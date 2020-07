MASSIE, Pauline (Moffatt)



À Laval, le 23 juin 2020, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Pauline Massie, conjointe de feu Gerard Massie.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Gisèle (feu Michel), Nicole (Yvan), Francine (Pierre), Jocelyne (Réal) et Gérald (Diane) ainsi que ses 5 petits-enfants et 10 arrière-petits-enfants, ses soeurs et belles-soeurs, ses neveux et nièces.Un grand merci à notre soeur Nicole pour son dévouement envers notre mère.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD L'Orchidée Blanche pour leur soutien et les bons soins prodigués.