Incompréhension chez GYM

À l’instar de Camille Estephan, le promoteur Yvon Michel déplore l’option envisagée par la Direction de la santé publique du Québec.

« Nous sommes dans l’incompréhension totale face au traitement injuste que réserve l’organisme ministériel québécois à la présentation du protocole suggéré [par Estephan] », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

« Nous avons la pénible impression que la position actuelle du ministère relève de l’ignorance et du total désintéressement de l’industrie de la boxe professionnelle d’ici ainsi que de ses artisans, ses athlètes, ses gérants, ses entraîneurs et ses promoteurs.

« La boxe au Québec a des racines profondes dans la culture québécoise. »

Michel réclame la même chose qu’Estephan.

« Il est trop facile de repousser du revers de la main les demandes pourtant légitimes et nécessaires pour la survie de ce sport durant cette période de crise qui nous afflige.

« Nous demandons qu’une évaluation sérieuse soit effectuée sur un protocole permettant le retour de la boxe professionnelle au Québec par des gens compétents.

« Il y a des façons de procéder qui ont été éprouvées, qui fonctionnent et qui ont été efficaces à 100 %, n’ayant jamais été la cause d’une contamination. »

inspiration

Au cours des deux dernières décennies, le Québec a été le théâtre de plusieurs grands galas qui ont été présentés sur les chaînes américaines comme Showtime, NBC et ESPN.

Éric Lucas, Leonard Dorin, Arturo Gatti, Adrian Diaconu, Joachim Alcine, Lucian Bute, Jean Pascal, Adonis Stevenson, David Lemieux, Eleider Alvarez, Artur

Beterbiev et Marie-Ève Dicaire ont tous eu droit à leur moment de gloire.

« Ces athlètes inspirent la jeunesse québécoise. Ils sont rassembleurs et ils mobilisent des investissements majeurs chez nous en plus de permettre une visibilité formidable de nos villes et de nos amphithéâtres », a conclu Michel.