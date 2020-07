Je reste chez nous

Coup de cœur :

EP : Feel Good - Polo & Pan

Photo courtoisie

Le duo musical français de musique électronique Polo & Pan dévoilait vendredi dernier un tout nouvel EP intitulé «Feel Good». Fidèle à ses sonorités toujours très dansantes, la formation ne déçoit pas et propose un nouvel opus qui baigne dans un univers hautement coloré à travers lequel les rythmes électroniques et les arrangements raffinés nous donnent envie de nous prélasser sur une plage, un après-midi ensoleillé, un verre à la main. Définitivement, un EP qui porte très bien son nom.

Disponible depuis le 3 juillet

Je reste :

Balado

WAGNER #73 - Alain Deneault

Photo courtoisie

L’humoriste Guillaume Wagner poursuit son balado avec un entretien d’un peu plus d’une heure avec le professeur et philosophe Alain Deneault. La conversation, réalisée en plein cœur de la pandémie de la COVID-19, porte sur les conséquences de la crise, autant sur le plan social que politique, et sur les problèmes qu’elle éclaire quant à notre système économique et politique.

Disponible depuis le 1er mai sur la chaîne YouTube de Guillaume Wagner

Livre

Le promoteur, la banque et le rentier

Photo courtoisie

Le sociologue et professeur à l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal Louis Gaudreau propose avec «Le promoteur, la banque et le rentier» un essai décrivant l’évolution du marché immobilier en reliant logement et économie capitaliste.

Disponible depuis le 11 juin 2020

Spectacle

Anthony Roussel

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Anthony Roussel proposera ce soir un spectacle virtuel via la nouvelle plateforme Boucane en direct originalement créée par l’artiste Daniel Boucher et son équipe. Le musicien y proposera son folk mélodique et rassembleur.

Ce soir à 20h via boucaneendirect.com