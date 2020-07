Kevin Parent veut avoir du plaisir

Après avoir mis en ligne plusieurs reprises et lancé un nouveau simple intitulé Pars avec moi, l’auteur-compositeur et interprète plonge dans l’inconnu avec cinq spectacles en mode ciné-parc.

Il participera à la série de concerts TD musiparc avec des prestations à ICAR Mirabel (jeudi soir), Gatineau (11 juillet), Baie de Beauport (12 juillet), Bromont (16 juillet) et Mercier (17 juillet).

Kevin Parent a quitté sa Gaspésie où il était confiné depuis trois mois. Il a répété, mercredi, avec la violoncelliste Marianne Croft et son batteur Michel Roy, qui l’accompagneront sur les planches.

« J’aime mon métier, j’aime faire de la musique, j’aime le son et faire triper les gens, si je peux. Je vais là avec le cœur et l’esprit ouverts et j’ai le goût d’avoir du fun », a-t-il lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Confinement actif

Kevin Parent a été très actif et a mis en ligne une grande variété de reprises de chansons sur sa page Facebook au cours des derniers mois. Des pièces de Cat Stevens, des Stones, d’Harmonium, Simon & Garfunkel, Peter Gabriel, Neil Young, des Beatles, Kansas et même de Motley Crue. Il a aussi pigé dans son répertoire.

« Je suis un peu la vague. J’essaie de faire mon devoir de bon citoyen et d’être à l’écoute, tout en poursuivant mes activités et en continuant de créer. Comme tout le monde, je m’adapte », a-t-il laissé tomber.

Nouvelle pièce

L’auteur, compositeur et interprète a lancé, le 22 mai, une nouvelle chanson intitulée Pars avec moi. Elle fait suite aux titres Jours meilleurs et Beau malheur mis en ligne en 2018 et 2019.

Il continue d’écrire et entrevoit poursuivre cette expérience de chansons lancées à la pièce avec le collaborateur et réalisateur John Nathaniel.

« On fait une chanson et lorsqu’elle ne tourne plus, on en prépare une nouvelle. J’aime bien cette façon de faire. Je ne ressens pas une urgence à sortir des affaires. Ce n’est pas utile de se presser. J’ai hâte d’en faire une nouvelle et ça va peut-être aller à l’automne », a-t-il dit.