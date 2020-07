La loterie Lafrenière gagne 78% des votes

Vendredi dernier, je vous demandais ce que vous souhaitez au Canadien. Une chance de remporter la loterie Lafrenière ou une victoire contre les Penguins en ronde de qualification. Vous avez été près de 160 lecteurs à me répondre par courriels. Le verdict : 78 % des répondants ont opté pour la défaite du Tricolore contre les Penguins même si la loterie ne garantit pas le premier choix, ne l’oublions pas. Merci pour votre grande participation et vos opinions étoffées.

Jouons à la loto !

Pierre Falardeau : Je souhaite une défaite pour avoir la chance de gagner à la loterie. L’expérience des séries, pour les jeunes joueurs, sera acquise au cours des deux ou trois prochaines saisons, ainsi que dans la série contre Pittsburgh. Le Canadien a cruellement besoin d’une superstar à l’attaque s’il veut gagner des championnats. Avec tout le respect que j’ai pour Brendan Gallagher et Phillip Danault, ils ne font pas partie de l’élite.

Daniel Sénécal (Laval) : Je leur souhaite une défaite. Une chance sur huit d’avoir Lafrenière, peut-être le meilleur joueur depuis Guy Lafleur, j’embarque ! Sinon quoi ? Ont-ils plus d’une chance sur huit de gagner la coupe ? Jamais ! Pas plus d’une chance sur 100.

Sans Lafrenière, je continuerai à faire ce que je fais depuis trois ans. Je ne regarde plus le Canadien (je n’ai même plus RDS et TVA Sports). Vive Crosby, McDavid, Matthews, Ovechkin, Stamkos et les bons Québécois comme Giroux (il est Franco-Ontarien, NDLR), Bergeron et Fleury.

Serge Robillard : Compte tenu de la possibilité de repêcher au premier rang et de la faible possibilité que le Canadien fasse un bon bout de chemin si jamais il l’emportait contre les Penguins, une défaite serait tout ce qu’il y a de plus souhaitable pour l’organisation.

De plus, je crains qu’une participation aux séries pousse le propriétaire et président de l’équipe (Geoff Molson) à faire une évaluation trop positive de son club et du travail de son DG (Marc Bergevin). Nous n’avons qu’à nous rappeler son dernier point de presse pour nous en convaincre.

Éric Therrien : Bien sûr, il faut qu’ils perdent. Qu’est-ce que ça donnerait de faire une ou deux rondes en séries et de se contenter d’un choix lointain qui deviendrait peut-être un joueur de troisième ou quatrième trio ?

Dans un bon repêchage comme celui de cette année, il faut repêcher tôt. Neuvième, c’est très bien, mais ce serait formidable d’avoir la chance de repêcher Alexis Lafrenière. On serait dû, je pense, pour avoir une star dans notre équipe puisque Marc Bergevin n’est manifestement pas capable d’aller en chercher une. Vingt-sept ans d’attente, c’est long.

Mon garçon de 17 ans se demande s’il verra le Canadien gagner la coupe un jour. Il commence à perdre espoir.

Pierre Morel : Pas d’honneur à gagner cette saison. Le marasme a assez duré. Nous sommes à quelques joueurs de bâtir une excellente équipe. Nous avons besoin d’un attaquant, d’un défenseur et d’un deuxième gardien. Nous pourrions aussi monnayer les services de Carey Price.

Photo AFP

Vivement la victoire !

Richard Bégin : Je n’aurais jamais pensé dire ça un jour. Honnêtement, je souhaite la coupe Stanley au Canadien. Wow ! C’est moi qui dis ça. Je suis un fier partisan des Penguins depuis presque leurs débuts, bien avant les Lemieux, Jagr, Crosby et Malkin. Mais je trouve tellement ridicule de vouloir absolument un gagnant de la coupe cette année. La saison est terminée. La COVID-19 a gagné. Pourquoi mettre des vies en danger ?

François Morin : Je souhaite tout simplement aux joueurs du Canadien d’avoir du plaisir et de saisir cette chance que leur offre la LNH. Le Canadien nous a déjà surpris alors que l’on ne croyait pas en ses chances. Le tournoi sera une occasion pour les jeunes joueurs de grandir. Même s’ils perdent en quatre matchs contre les Penguins, l’ivresse des séries rendra les jeunes plus affamés. Les vétérans comme Petry, Tatar, Danault, Gallagher, Weber et Price vont guider la relève.

Michel Jeanson : Ouf ! Pas facile ! Je vais endosser la théorie de Claude Julien. Pour l’évolution de l’équipe, je préfère la voir combattre et essayer de se rendre le plus loin possible plutôt que d’attendre si le sort la favorisera. Ma réponse serait peut-être différente si les probabilités de remporter le premier choix (12,5 %) étaient plus élevées.

Pas la ville idéale pour le jeune

Robert Houle : Je suis partagé. Le Canadien ne mérite pas de prendre part aux séries. Mais si je compare avec l’époque où Guy Lafleur a joué avec l’équipe, je ne sais pas si Montréal serait l’endroit idéal pour Alexis Lafrenière. Il deviendra certes un joueur étoile, mais à Montréal, on ne fait pas toujours ce qu’il faut pour permettre à nos jeunes joueurs d’éclore.

Benoit Fafard : Je souhaite une victoire du Canadien pour éviter que l’équipe remporte la loterie et repêche le jeune Lafrenière. Eh oui ! Malheureusement. Lorsque tous les soirs, match après match, vous avez 72 micros sous le nez et qu’on se fait un plaisir, au nom de l’information, de vous dire : « Ouin, Alexis, ç’a pas ben été pour ton trio ce soir. »

Comme si les joueurs, même avec leurs salaires, n’étaient pas humains. Je comprends parfaitement Lecavalier et Brière d’avoir tourné le dos à Montréal dans leurs meilleurs moments.

Amateurs désillusionnés

Dominique Rathé : Peu importe qui gagnera la coupe cette année, on dira toujours que la conquête de la coupe de 2020 ne répondait pas aux normes habituelles. J’aime bien regarder le hockey, mais pour plusieurs, le cœur n’y est plus. Il y aura peut-être plus de blessures en raison du manque d’entraînement. La COVID-19 va sûrement revenir et ça va mettre un frein au tournoi. Je souhaite une élimination rapide du Canadien, car on ne mérite pas d’être là. Et de penser qu’on aurait des chances de repêcher Alexis Lafrenière, c’est croire au père Noël ! C’est encore une équipe du sud des États-Unis qui va gagner.

Luc Pagé : Depuis environ cinq ans, je ne m’intéresse plus au Canadien. Je n’ai pas écouté un match entier depuis ce temps. En fait, j’ai cessé de m’intéresser depuis que j’ai réalisé que le Canadien ne s’intéressait plus à moi. Moi qui ai suivi ses activités durant environ 50 ans.

Un brin d’humour !

Gilles Haineault : Avec 88 % des probabilités que le premier choix nous échappe, j’estime que nos chances sont pratiquement nulles, tout comme nos chances de vaincre les Penguins. Alors, ressortons nos vieux crucifix et prions !

Normand Felton : Pourtant, l’équipe qui occupait le dernier rang au classement général pendant la période des Fêtes l’an dernier (Blues de Saint Louis) a remporté la coupe Stanley. Pourquoi le dernier club qualifié cette année ne pourrait-il pas répéter l’exploit ? On rêve, là !