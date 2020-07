La marina de Lachine remplacée par un parc riverain

MONTRÉAL – Le Port de plaisance de Lachine à Montréal sera transformé en parc riverain permettant la baignade et des activités nautiques non motorisées pour tous.

La Ville de Montréal compte investir plus de 20 millions $ pour ces travaux de réaménagement qui se feront progressivement jusqu’en 2025.

PHOTO COURTOISIE VILLE DE MONTRÉAL

«Suite aux inondations printanières de 2017 et 2019, les installations de la marina, qui datent de plusieurs dizaines d’années, ont été lourdement endommagées. Considérant la désuétude des infrastructures et l’importance des investissements requis pour le maintien des activités actuelles, le choix a été fait de redonner une valeur écologique au site, en privilégiant une stabilisation durable des berges, tout en offrant un accès à l’eau exceptionnel au public montréalais qui pourra profiter d’activités nautiques variées», a affirmé Robert Beaudry, responsable de l’habitation, de la stratégie immobilière et des grands parcs au comité exécutif, par communiqué, mercredi.

Ce parc sera situé face aux berges de Lachine et au parc René-Lévesque.

En plus de la baignade, la voile, le kayak, le canoë et la planche à rame seront possibles à cet endroit.

PHOTO COURTOISIE VILLE DE MONTRÉAL

«Ces aménagements durables, dans un lieu privilégié des Lachinois, auront un impact bénéfique pour nos clubs nautiques, pour la croissance économique de notre arrondissement ainsi que pour la protection de notre eau», a précisé Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

L’an prochain, les plans d’aménagement et la programmation du site feront l’objet de consultations auprès des citoyens.

La marina poursuivra normalement ses activités jusqu’à sa fermeture prévue l’automne prochain.