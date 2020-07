La première à Orlando

L’Orlando City SC a profité d’un but de Nani en toute fin de match (90+7) pour remporter une victoire de 2 à 1 sur l’Inter de Miami, en ouverture du tournoi MLS Is Back, mercredi soir.

C’est Juan Agudelo qui a marqué le premier but du tournoi à la 47e minute en faisant brillamment dévier un centre du pied gauche. C’était du même coup le premier but de l’histoire de l’Inter Miami.

Chris Mueller (70e) a ensuite égalé la marque en glissant bien pour dévier un superbe centre de Nani.

Le match a été perturbé pendant de très longues minutes en début de deuxième demie quand Andrés Reyes a quitté le stade en ambulance après avoir reçu le bras de Dom Dwyer à la gorge.

Ça semblait être un accident malgré le passif de Dwyer. Réyes était pratiquement en pleurs quand on il a été transporté en civière vers l’ambulance.

Black Lives Matter

On a eu droit au moment le plus fort du match avant même qu’il ne commence quand les joueurs des deux équipes et plusieurs joueurs racisés de la ligue se sont rassemblés sur le terrain afin d’observer une longue minute de silence en soutien au mouvement Black Lives Matter. Tout le monde à genoux, le poing en l’air, l’instant était poignant.

Et on a aussi appris de la bouche du commissaire, Don Garber, qu’une décision sur le statut du Nashville SC sera prise jeudi matin.

C’était le premier chapitre de cette toute nouvelle rivalité floridienne. Il faut remonter à 2001 pour trouver le dernier affrontement entre deux équipes de la Floride.

Ce match opposait le Fusion de Miami au Mutiny de Tampa Bay, deux équipes qui ont cessé leurs activités à la fin de cette saison 2001 dans une période plus sombre de la MLS.