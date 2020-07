Les joueurs passent au vote

Le vote des joueurs, dernière étape menant au retour au jeu dans la LNH, est amorcé.

Depuis mercredi, les patineurs et gardiens des 31 équipes du circuit Bettman sont appelés à se prononcer sur l’entente de principe annoncée en début de semaine.

Cette entente, intervenue entre la LNH et son association des joueurs (AJLNH), concerne les modalités des phases 3 et 4 du protocole de retour au jeu ainsi que sur le renouvellement de la convention collective, laquelle prévoit la participation des joueurs de la LNH aux Jeux olympiques de 2022 et 2026.

Puisque le comité exécutif de l’AJLNH s’est déjà prononcé en faveur du document, le vote général devrait aller dans le même sens. C’est du moins l’avis des intervenants près du dossier consultés par Le Journal. Idem du côté des gouverneurs.

Pendant ce temps, les membres du bureau des gouverneurs se plieront au même exercice. Notons que pour que l’entente soit ratifiée, deux tiers des membres de ce bureau doivent voter en sa faveur. Du côté des joueurs, on n’a besoin que d’une majorité simple (50 % + 1).

Les votes seront compilés par voie électronique et le résultat sera connu demain.

Encore Romanov

L’annonce de ce résultat enclenchera un processus décisionnel important au sein des 24 formations qui prendront part au tournoi éliminatoire.

À compter de ce moment, chacune d’elles aura 72 heures pour dresser la liste des 52 personnes, incluant un maximum de 31 joueurs, qu’elle amènera dans la ville bulle qui lui sera assignée.

À compter de midi, la troisième journée suivant la ratification de l’entente (le 13 juillet), le Canadien aura 53 heures (jusqu’au 15 juillet, à 17 h) pour déterminer s’il souhaite qu’Alexander Romanov amorce son contrat d’entrée de trois ans immédiatement.

Même en allant en ce sens, il ne pourrait avoir recours aux services du Moscovite au cours du tournoi.

Comme le soulignait le collègue Eric Engels, de Sportsnet, mardi, il serait possiblement intéressant de le faire si la LNH accepte que le défenseur de 20 ans soit inclus dans le groupe des 52 joueurs et membres du personnel qui se déplaceront à Toronto.

Bien qu’il ne pourrait jouer, Romanov pourrait, à tout le moins, participer aux entraînements du Canadien et se familiariser avec l’environnement de la LNH. Même si on sera loin de la normalité dans les villes bulles.

Une règle nébuleuse

La règle en ce sens est quelque peu nébuleuse. Dans la phase 3 du protocole de retour au jeu, il est indiqué que les 30 patineurs invités au camp d’entraînement doivent être admissibles au tournoi. Ce qui n’est pas le cas de Romanov.

Toutefois, cette spécificité n’est pas mentionnée dans la phase 4 du même protocole. Il y est seulement indiqué qu’une équipe ne peut amener plus de 31 joueurs. Est-ce un filon que le Canadien, au même titre que les Islanders, avec Ilya Sorokin, et le Wild, avec Kirill Kaprizov, pourrait exploiter ?

Dans le cas d’une réponse négative du circuit Bettman, il ne serait pas avantageux pour Marc Bergevin de brûler la première année du contrat de son choix de deuxième tour de 2018 et de le voir devenir joueur autonome avec restriction après seulement deux saisons de réels services.