L’ex-Beatles Ringo Starr fête ses 80 printemps en ligne et sans McCartney

L’ex-Beatles Ringo Starr a célébré mardi son 80è printemps en ligne, coronavirus oblige, avec plusieurs chansons du groupe mythique mais en l’absence de son ex-complice Paul McCartney.

Ringo Starr fête habituellement tous ses anniversaires par de vrais concerts en public devant des centaines de personnes mais la pandémie de coronavirus l’a contraint d’y renoncer cette année.

«Comme la plupart d’entre vous, j’apprécie une bonne fête d’anniversaire (...) mais ce n’est pas la bonne année pour organiser un grand rassemblement», a expliqué l’artiste, assis derrière une batterie et arborant un masque orné d’un symbole de la paix.

«Donc je le fête avec mes amis de manière différente cette année. Nous allons devoir rester à distance du fait du coronavirus», a-t-il souligné.

Les chansons culte des Beatles «Come Together», «All You Need is Love» et «With a Little Help From My Friends» figuraient à l’éclectique programme de la soirée, composé d’un mélange de vidéos d’archive et d’enregistrements à domicile, ainsi que des hommages enregistrés d’artistes comme Sheryl Crow ou David Lynch. Il a été regardé en direct par 130 000 fans.

Mais certains se sont déclarés déçus de l’absence de Paul McCartney, qui n’est apparu lors de la soirée que dans un extrait de concert à Los Angeles l’année dernière, dans lequel les deux anciens Beatles jouent ensemble.

«Joyeux anniversaire SIR RICHARD alias RINGO. Passe une excellente journée mon vieux copain», a toutefois tweeté McCartney plus tôt dans la journée.

Ringo Starr a profité de l’événement pour appeler à des donations en faveur du mouvement «Black lives matter» afin de «mettre fin à toute cette violence raciste», a-t-il expliqué.

«Les vies noires comptent. Levez-vous et faites entendre votre voix», a lancé Ringo Starr.